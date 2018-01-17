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Киев стоит в девятибалльных пробках, въезд фур частично ограничен (фото, обновлено)

Инф. «ФАКТОВ»

17.01.2018 10:45 258

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Из-за гололедицы и снегопада движение на дорогах Киева сильно осложнено — на всех основных транспортных артериях столицы образовались заторы. Стоит центр, мосты, возникла пробка на проспекте Победы.

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С сегодняшнего дня, 17 января, в Киев ограничен въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта с Бориспольской трассы. Ограничение будет действовать до 11.00, чтобы избежать заторов и дать возможность работать снегоуборочной технике. В дальнейшем возможен и полный запрет на въезд фур.

С утра в городе уже произошло несколько крупных ДТП. На проспекте Победы столкнулись четыре транспортных средства, в том числе полицейский автомобиль, автобус и микроавтобус. Из-за этого возник затор при выезде на Житомирскую трассу.

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Не менее сложная ситуация на подъездах к столице: на Одесской трассе легковой автомобиль въехал в грузовой транспорт.

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Как сообщает Укравтодор, автодороги государственного значения в большинстве областей покрыты снегом, только в Житомирской и Черновицкой областях дороги пока сухие. На дорогах Херсонской и Кировоградской областей местами гололедица.

Напомним, ранее водителям рекомендовали ограничить использование личного автотранспорта.

Фото dtp.kiev.ua

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