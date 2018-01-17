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Бойцы АТО

Подрыв в зоне АТО на Луганщине: погибли двое военных, пятеро ранены

Инф. «ФАКТОВ»

17.01.2018 10:39 296

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В зоне АТО на Луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве 17 января погибли двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Причины и подробности инцидента выясняются, этим занимается оперативная группа штаба АТО.

Раненых оперативно доставили в одну из местных больниц, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

Напомним, за прошедшие сутки боевики совершили три обстрела позиций Вооруженных Сил Украины на Донецком и Луганском направлениях.

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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..

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