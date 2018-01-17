В Кривом Роге задержан полицейский, сбывавший вещдоки – наркотики и оружие (фото)

Делец вместе с сообщником был пойман на горячем

Днепропетровщины, СБУ и военной прокуратуры в Кривом Роге вместе с сообщником был задержан 26-летний полицейский, сбывавший вещественные доказательства.

Несколько месяцев назад, как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины, их днепропетровским сотрудникам поступила информация о том, что в области правоохранитель торгует наркотиками. В ходе отработки информации оперативники установили, что к этому преступлению причастен 26-летний криворожский сержант полиции логистики.

«Имея доступ к хранящимся по уголовным делам вещественным доказательствам, нечистый на руку правоохранитель решил на этом подзаработать. Он совершал хищения изъятых наркотиков и продавал их местным наркозависящим. Но, как оказалось, на продаже запрещенных веществ полицейский не остановился и расширил свой „ассортимент“. У него можно было заказать и приобрести оружие и патроны к нему, которые также хранились среди вещественных доказательств. Правда, к продаже оружия он уже привлек 30-летнего местного жителя, через которого и проводились нелегальные операции», — отметили в пресс-службе Департамента внутренней безопасности.

Задержали злоумышленников в подъезде одного из домов в Кривом Роге, когда они пытались сбыть очередную партию «товара» — полтора килограмма марихуаны, упакованной в два мешка, а также 20 граммов метамфетамина и револьвер не установленного пока производства. На этом дельцы собирались заработать 10 тысяч гривен. Но как только они получили требуемую сумму, их задержали.

«Во время поверхностного осмотра у задержанного полицейского были обнаружены бирки, которые он срезал с пакетов с вещественными доказательствами, а также еще 20 граммов метамфетамина. А в ходе санкционированного обыска по месту жительства правоохранителя обнаружилось 25 пакетиков с разными наркотическими и психотропными веществами, а также большое количество экспертных пакетов, в которых хранятся вещественные доказательства. Это свидетельствует о том, что задержанный причастен к множеству хищений. К скольким именно, еще предстоит установить», — добавили в Нацполиции.

По факту торговли наркотиками и оружием следователями военной прокуратуры Криворожского гарнизона Южного региона Украины начато уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Если вина задержанных будет доказана, то им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее, как сообщали fakty.ua, в Харькове задержали патрульных, занимавшихся сбором «дани» с водителей.

Фото пресс-службы Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины