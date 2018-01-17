Директору НАБУ выписали штраф в 1700 грн

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник за совершение административного правонарушения должен уплатить штраф в размере 1700 грн (100 необлагаемых минимумов доходов граждан). Соответствующее решение 17 января принял Соломенский районный суд Киева, рассмотрев протокол, составленный на чиновника Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Согласно протоколу об админнарушении, Сытник предоставил НАПК запрашиваемые им документы с нарушением сроков, а также не в полном объеме. Запросы были направлены в отношении возможных нарушений работниками НАБУ законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а именно — о предоставлении Сытником доверенности на представление его интересов работникам юридического департамента Нацбюро.

С подобными претензиями Сытник не согласился. По его словам, если НАБУ или его директор становятся стороной какого-то спора, тогда их интересы представляет, на основании доверенности руководителя НАБУ, представитель юридического управления Бюро.

Напомним, конфликт ГПУ и СБУ с НАБУ начался после того, как представители спецслужбы задержали сотрудника антикоррупционного бюро, который якобы решил подкупить первого заместителя главы Государственной миграционной службы. В НАБУ заявили, что это была спецоперация ведомства, которую сорвали спецслужбы.

После этого стороны конфликта обвинили друг друга в незаконности действий. В частности, Артем Сытник заявил, что целью спецслужб было сорвать все операции НАБУ и раскрыть всех агентов бюро.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал ситуацию в НАБУ «огромным букетом нелегальной группировки, которая действует нелегальными методами с нелегальной аппаратурой».