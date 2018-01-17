Американские реки, где с помощью ртути добывали золото, очистятся через десять тысяч лет

Ровно 170 лет назад в Калифорнии началась «золотая лихорадка»

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24 января 1848 года Джеймс Маршалл, строивший на реке Американ-Ривер в Коломе (Калифорния) лесопилку для землевладельца Джона Саттера, обнаружил самородки. Он рассказал о своей находке хозяину, который проверил образцы Маршалла и подтвердил, что это настоящее золото. Джон Саттер хотел сохранить находку в тайне, он понимал, что обнаружение золота вызовет ажиотаж и помешает развивать основанное им в Калифорнии сельскохозяйственное поселение. Но кто-то из работников Саттера расплатился золотым песком в магазине Сэмюэля Бреннана, и торговец отправился на лесопилку, где узнал о находке. Бреннан пробежал по улицам Сан-Франциско, держа в руке пузырек с золотом и выкрикивая «Золото! Золото на реке Американ-Ривер!»

Предприимчивый торговец скупил за копейки все лопаты, кирки, другую строительную утварь. И когда на Американ-Ривер ринулись охотники за золотом, оказалось, что необходимый для добывания драгоценного металла инвентарь можно купить только у Бреннана, но уже в десятки раз дороже. За считаные дни хорошо соображающий бизнесмен заработал 30 тысяч долларов — огромные деньги по тем временам.

Охотники за золотом ехали со всего мира. Их не пугало ни отсутствие дорог, ни пригодного жилья. Только в 1849 году около восьмидесяти тысяч человек прибыли в Калифорнию. На местных приисках можно было встретить учителей и солдат, фермеров и торговцев. Почти все мужское население Калифорнии ушло на поиски драгоценного металла. В итоге в стране останавливалось производство, закрывались предприятия и разорялись фермы.

Но далеко не всем желающим удалось разбогатеть. Джеймс Маршалл, благодаря которому и началась «золотая лихорадка» в Калифорнии, потерял работу. Все работники ушли с лесопилки в погоне за золотом, он тоже пытался добывать драгоценный металл, но начал пить и умер в сточной канаве. Потерял свои вложения и земли и Джон Саттер. А вот Сэмюэль Бреннан, открывший несколько магазинов для старателей, стал первым калифорнийским миллионером, а позднее — крупным землевладельцем и сенатором.

Приехал в Америку из Германии и 18-летний Леви Страусс. Конкуренция на рудниках была бешеной, и Леви решил, что даже не будет пытаться вступать в нее. Он начал обеспечивать старателей необходимыми вещами. Страусс нагрузил целый корабль тканями и галантереей и отправился к берегам Сан-Франциско. Весь его товар раскупили уже по дороге, остался только никому не нужный рулон парусины. Тогда Леви собственноручно сшил из нее пару штанов. Они были такими прочными и удобными, что один из старателей тут же купил их, а другие заказали себе такие же. В том же году Леви открыл магазин. Вскоре парусину он заменил на другую ткань, которую ему привозили из французского города Ним. Отсюда и пошло название «деним». Так дело Страусса пошло в гору, а позже он организовал собственную компанию, которая существует по сей день.

Джон Студебеккер, никому не известный изготовитель тачек, начал делать фургоны для приезжих переселенцев. А через сотню лет на грузовиках «Студебеккер» передвигалась уже вся американская армия.

Золотодобыча была очень трудным и весьма недешевым делом. Большинство мужчин, которые отправлялись на поиски золотой жилы, тратили больше, чем зарабатывали. Очень много средств уходило на транспортные расходы. Цены на проживание, еду и прочие услуги в золотоносных городах тоже кусались. Во время калифорнийской «золотой лихорадки» месячная аренда комнаты могла доходить до 2 тысяч современных долларов, стоимость одного яйца достигала 25 долларов, кофе стоил 100 долларов, а за бутылку рома приходилось выкладывать 150—200 долларов. Часто повара и прачки зарабатывали больше, чем золотоискатели.



* Условия жизни золотодобытчиков были просто ужасающими

«Слезы Солнца» — так называли золото инки. Всего за период «золотой лихорадки» в Калифорнии было добыто почти четыре тысячи тонн драгоценного металла на сумму более 50 миллиардов долларов в современных ценах. Самый большой самородок, найденный в Калифорнии, весил 88,5 килограмма. В те времена наиболее распространенным методом добычи золота была амальгамация — извлечение металла из руды растворением в ртути. С тех пор прошло 170 лет, но и теперь содержание этого ядовитого вещества в бассейнах рек Калифорнии и по их берегам во много сотен раз превышает норму. А примерно раз в десять лет в горах происходят паводки, и ртуть в горных потоках попадает в реки в низинах. Конечно, это сказывается на здоровье местных жителей. Согласно исследованиям ученых, калифорнийские реки, загрязненные ртутью, избавятся от последствий «золотой лихорадки» только через десять тысяч лет.

Подготовила Светлана ВИШНЕВСКАЯ, «ФАКТЫ»