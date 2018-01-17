На двух станциях киевского метро запустят 3G
Президент компании «Киевстар» Петр Чернышев сообщил, что мобильные операторы договорились между собой и утвердили техническое задание для построения 3G-сети в киевском метрополитене
«Теперь осталось провести тендер и выбрать подрядчика для строительства и обслуживания 3G-сети в метро. И не только 3G — мы нацелены на то, чтобы запускать 4G в диапазоне 1800 МГц, если все сложится так, как надо», — цитирует Петра Чернышова LB.UA
Также он сообщил, что в ближайшее время 3G-сеть будет запущена на станциях метро «Ипподром» и «Сырец», а в отношении станции «Теремки» еще идут переговоры с подрядчиком.
Ранее сообщалось, что в киевском метро за год установят 52 банкомата.
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