Участники АТО добились от Кабмина снятия ограничений на получение земли

Кабинет министров Украины пошел на уступки участникам антитеррористической операции и внес изменения в принятое ранее постановление, которым ограничивался доступ ветеранам войны на Донбассе к получению положенных им по закону земельных участков.

Как сообщили в пресс-службе правительства, на заседании 17 января было принято постановление «О внесении изменений в Стратегию совершенствования механизма управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ними», которым закрепляется первоочередность обеспечения земельными участками участников антитеррористической операции независимо от площади земельных участков, право аренды на которые были проданы.

В ходе обсуждения документа первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк отметил, что утверждение стратегии в первоначальном варианте (бесплатно может быть передано не более 25% от площади участков, реализованных на открытых торгах за предыдущий отчетный период) было направлено на перекрытия сомнительных схем распоряжение землями государственной собственности. По его словам, свою антикоррупционную миссию документ выполнил.

«Но побочным эффектом стало замедление темпов передачи земли участникам АТО. Поэтому во время встреч с организациями ветеранов АТО мы нашли тот формат, который бы их устраивал, — внесение изменений в это постановление, которые ускорили передачу земли», — сказал чиновник.

Напомним, постановление № 413 «Некоторые вопросы совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими» которым Кабинет министров утвердил Стратегию, было принято 7 июня 2017 года.

Против ее реализации в нынешней редакции выступили участники АТО, которым по закону положено первоочередное предоставление до 2 га сельскохозяйственных земель. Еще в сентябре прошлого года они вышли на митинг с требованием отменить постановление. Еще одна акция прошла 10 января этого года.

Кроме того, более ста ветеранов собрались под стенами Кабмина 17 января, чтобы проконтролировать выполнение министрами своих обещаний.

Стоит отметить, что все вышеназванные акции, в которых принимали участие настоящие участники боевых действий, проходили мирно и без провокаций.