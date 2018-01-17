Публичное выяснение отношений с НАБУ -- наибольшая ошибка прошлого года - Луценко

«Нет никакой войны ГПУ и антикоррупционного бюро. Я это утверждаю, искренне утверждаю. Для тех, кто в этом сомневается — прошу обратить внимание на разницу между институциями и сотрудниками этих институций. Я поддерживаю закон о НАБУ, их деятельность… общие операции, в которых мы совместно задерживаем, арестовываем и отправляем в суд взяточников», — цитирует заявления генпрокурора Юрия Луценко на заседании парламентского комитета по нацбезопасности и обороне «Лига».

По его словам, в 2017 году НАБУ передало в суд порядка 90 дел, 40 процентов из которых — по материалам в том числе ГПУ. «Это — хороший ответ тем, кто рассказывает о войне между НАБУ и ГПУ, войны нет — есть сотрудничество. Но только там, где они действуют в законной плоскости. Там, где есть подозрения, что они используют незаконные методы, я, как прокурор, обязан реагировать и восстанавливать законность», — добавил Юрий Луценко.

Генпрокурор рассказал, что во время недавней встречи с руководителем НАБУ Артемом Сытником они пришли к общему выводу: любое продолжение публичных атак между правоохранительными органами вредит и этим органам, и государству. «Мы договорились, что подобного больше допускать не будем. Я не хочу сейчас говорить, кто первый начинал, просто это не нужно. В любом случае, я считаю это наибольшей ошибкой прошлого года — публичное выяснение отношений между правоохранительными органами», — заявил Юрий Луценко, опровергнув слухи о том, что НАБУ, якобы, выступает адвокатом «украденных Януковичем средств».

Ранее сообщалось, что руководителей НАБУ и САП хотят видеть на заседании парламентского комитета по нацбезопасности и обороне.

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