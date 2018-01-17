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Въезд фур в столицу ограничат в полночь

Въезд фур в столицу ограничат в полночь

Инф. «ФАКТОВ»

17.01.2018 18:32 49

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С 00:00 18 января в Киеве ограничат въезд тяжеловесного грузового транспорта. Об этом Громадскому сообщила пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан.

По ее словам, въезд фур на территорию Киевской области будет закрыт в случае ухудшения погодных условий. «На тех местах, где планируется отстой, сейчас занимаются наши сотрудники, размещают пункты обогрева и все остальное», — добавила Виктория Рубан.

Ранее сообщалось, что утром 17 января из-за снегопадов ограничивали движение фур по трассе Киев — Харьков

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