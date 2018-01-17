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Из Украины пытались вывезти старинную книгу ХIХ века

Из Украины пытались вывезти старинную книгу ХIХ века

Инф. «ФАКТОВ»

17.01.2018 18:48 128

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На посту «Харьков-пассажирский» сотрудники таможни обнаружили старинную книгу «Сочинения Л.Н.Толстого. Часть восьмая. Война и мир», 1880 года издания.

Как сообщают в Государственной фискальной службе, во время таможенного контроля поезда «Кривой Рог — Днепр — Москва» одна из пассажирок заявила, что запрещенных или ограниченных к перемещению предметов у нее нет. Но при осмотре в сумке (правда, без признаков сокрытия), была найдена книга 1880 издания. В отношении пассажирки составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Харьковская таможня ДФС напоминает, что для перемещения через границу предметов, изготовленных до 1950 года, и печатных произведений, изданных до 1945 года, требуется предоставлять разрешения Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины или экспертного заключения.

Ранее сообщалось, что в 2017 году из Украины пытались вывезти четыре старинных самовара.

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