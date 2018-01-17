В Черкасской области спасатели прямо во время учений пришли на помощь гибнущему человеку

Это чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 17 января, в районе города Смела Черкасской области. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям выехали на реку Тясмин, чтобы провести занятия на тему, как спасать человека, провалившегося под лед. А в результате им пришлось применить свои знания на практике в реальной ситуации.

«Это были плановые учения, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель пресс-службы ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко. - Далеко не каждому нашему сотруднику доводилось кого-то спасать. Вот они и выехали на речку, чтобы, что называется, в условиях, близких к реальным, потренироваться.

Когда учения уже подходили к концу и спасатели начали собираться домой, со стороны реки раздался крик: «Помогите! Тону!». Сначала ребята подумали, что это продолжаются занятия. Но они быстро сориентировались и поняли, что человек тонет на самом деле. Это происходило примерно в 200 метрах от берега.

К счастью, у спасателей были с собой специальные сани для передвижения по тонкому льду (его толщина в этот день была не более трех сантиметров). Имелась у наших ребят и специальная длинная доска, по которой можно подползти к тонущему поближе. Были также тросы с петлей. Ползком по льду спасатели добрались до тонущего мужчины и вытащили его из проруби в тот самый момент, когда он уже вот-вот должен был уйти под воду. Потом на санях доставили его к берегу, переодели в сухую одежду и напоили горячим чаем.

Спасенным оказался 23-летний рыбак. Сказал, знает о том, что на тонком льду рыбачить опасно. Но, как говорится, охота пуще неволи".

Как ранее сообщали fakty.ua, в Южноукраинске удалось спасти 12-летнего мальчика, который провалился под лед, пытаясь вытащить из воды собаку.

