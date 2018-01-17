Конфликт на Печерске: ранен мужчина

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Киева, в центре столицы возник конфликт между людьми, приехавшими проводить демонтаж торговых МАФов и предпринимателями.

«В дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки стрелял неизвестный мужчина. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции и экипажи патрульных. Было установлено, что в результате инцидента владелец кафе получил огнестрельное ранение ноги от неизвестного мужчины. С места происшествия полиция изъяла одну стреляную гильзу», — сообщают в киевской Нацполиции

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За совершение правонарушения задержан 28-летний гражданин Украины. Правоохранители изъяли у мужчины пистолет с магазином и 6 патронов к нему. Подозреваемый при себе имел разрешение на покупку спецсредства.

Начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяные охранники незаконной стройки устроили ночью стрельбу.