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НАК «Нафтогаз Украина»

В «Нафтогазе» назвали главные проблемы, с которыми придется столкнуться в 2018 году

Инф. «ФАКТОВ»

17.01.2018 19:18 85

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Главными проблемами, с которым НАК «Нафтогаз Украины» столкнется в 2018 году, являются многомиллиардные долги перед компанией предприятий по сбыту газа, а также потеря дешевых кредитов от мировых финансовых учреждений.

В частности, как заявил глава НАК Андрей Коболев, уже в январе этого года «Нафтогаз» погасит кредитную линию Европейского банка реконструкции и развития, предоставленную компании на закупки природного газа.

По его словам, Украина не выполнила ряд зафиксированных в контракте условий, поэтому компания лишилась опции на автоматическое продление этой линии. А смогут ли договорится правительство с ЕБРР о возобновлении кредитной линии, неизвестно.

Коболев также отметил, что из-за существующих проблем с Международным валютным фондом, отказался предоставлять кредитную линию под закупки Украиной газа на 500 млн долларов и Всемирный банк.

«То есть все это напряжение между Украиной и МВФ уже стоит „Нафтогазу“ 300 млн долларов, а будет всего стоить 800 млн дешевого кредитного ресурса в 1%», — сказал глава компании.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «Нафтогаз» намерен возобновить закупку у Российской Федерации природного газа, поскольку после решения Стокгольмского арбитража, цены на российское топливо стали очень привлекательными.

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