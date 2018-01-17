На справках для псевдопереселенцев дельцы «наварили» крупную сумму (фото)

В Национальной полиции Украины сообщают о раскрытии преступной схемы, организованной должностными лицами райуправления социальной защиты населения и пенсионного фонда, а также местным предпринимателем.

«За определенное вознаграждение злоумышленники выдавали гражданам справки о взятии их на учет в качестве внутренне перемещенных лиц, что давало им возможность получать пенсии. За безосновательное оформления пенсий они получили от граждан более 9️⃣ миллионов гривен. Оперативники управления защиты экономики Нацполиции Луганщины под процессуальным руководством Луганской местной прокуратуры задержали фигурантов», — сообщают в Нацполиции.

Уголовное производство открыто по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Николаеве задержаны члены ОПГ, возглавляемой депутатом горсовета

