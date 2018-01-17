На трассе Киев – Харьков образовалась многокилометровая пробка

Полиция Полтавщины распространила обращение к участникам дорожного движения, в котором сообщается о том, что вследствие ухудшения погодных условий и дорожной обстановки в Киевской области на автотрассе Киев — Харьков в сторону столицы будет временно ограничено движение транспорта, в частности многотонных фур. К такой мере полиции, спасателям и дорожным службам пришлось прибегнуть в связи с необходимостью ликвидации затора в несколько километров, образовавшегося на Киевщине. Необходимо оказать помощь застрявшим в сугробах участникам дорожного движения и создать условия для тех, кто занят расчисткой трассы.

В связи с этим для безопасности водителей на участке трассы, проходящей по территории Полтавской области, созданы пункты отстоя автомобилей в селе Супруновка, прилегающем к областному центру, и в райцентре Лубны, где людям предлагается переждать временные неудобства. Частникам рекомендуется воздержаться от поездок на большие расстояния, особенно в сторону Киева. А в случае возникновения каких-либо проблем или опасности следует немедленно обращаться в полицию по номеру 102.

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