Один из самых быстрых форвардов мира покинул «Арсенал» за 22,4 миллиона евро

Нападающий лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт после 12 лет выступлений в команде Арсена Венгера сменил футбольную прописку. За 22,4 миллиона евро 28-летний форвард перешел в «Эвертон», где составит компанию знаменитому Уэйну Руни. При этом зарплата футболиста останется прежней — примерно 124 тысячи евро в неделю.

В составе «канониров» один из самых быстрых футболистов мира (как-то он развил с мячом скорость 32,7 километра в час) провел 396 матчей и забил 108 мячей, а также выиграл по три Кубка и Суперкубка Англии. Правда, в нынешнем сезоне игрок потерял место в «основе» «Арсенала» и лишь шесть раз выходил на поле в поединках английской премьер-лиги.

Кстати, Тео Уолкотту принадлежит ряд рекордов. Он, в частности, самый молодой дебютант в составе сборной Англии (в возрасте 17 лет и 75 дней), за которую провел 48 игр и забил 8 мячей. Кроме того, форвард, которого в 2006 году «Арсенал» купил у «Саутгемптона» за 12 миллионов фунтов стерлингов, до сих пор самый дорогой 16-летний футболист в истории мирового футбола. Да и в еврокубках в более юном возрасте, чем Тео, за «канониров» не играл ни один футболист.

Ранее fakty.ua сообщали, что самый титулованный игрок в истории британского футбола стал главным тренером сборной Уэльса.

