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троллейбус

О сбоях в работе коммунального транспорта в столице можно узнать на телеграмм-канале

Наталина СИДОРЕНКО, специально для «ФАКТОВ»

17.01.2018 19:50 42

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С последствиями сегодняшнего снегопада в столице боролись и вручную, и с помощью спецтехники. Однако из-за плохой погоды на дорогах случались разные непредвиденные ситуации, были перебои в движении пассажирского транспорта. Чтобы информировать о них горожан, «Киевпасстранс» размещает сообщения на сайте http://kpt.kiev.ua/accidents/ и специально запустил телеграмм-канал

http://t.me/kyivpasstrans.

Как сообщили в пресс-службе «Киевпасстранса», сегодня утром из-за скопления транспорта автобусы и троллейбусы курсировали без соблюдения графика. Днем их движение не раз блокировалось. Подобная информация оперативно попадает на сайт или транслируется на телеграмм-канале.

Получая такое сообщение, пассажир может пересмотреть свой маршрут и вовремя успеть на работу или по другим важным делам. Чтобы пользоваться телеграмм-каналом, надо скачать приложение на смартфон, подписаться на данный канал и получать новости о движении общественного пассажирского транспорта. Пока канал работает в тестовом режиме.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что из-за ухудшения погоды могут ограничить въезд грузовиков в столицу.

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