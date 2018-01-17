Четыре украинских города попали в рейтинг самых дешевых в мире

Киев, Львов, Днепр и Харьков названы одними из самых дешевых городов в мире в мировом индексе уровня жизни. Об этом сообщает delo.ua, ссылаясь на рейтинг Numbeo.

Согласно рейтингу, Киев находится на 521 месте из 540 городов мира. Днепр оказался на 526 позиции, Львов занял 531 место, а Харьков — 534-е. Самым дешевым городом в мира названа столица штата Керала Тируванантапурам (Индия).

В другой части списка оказались шесть городов Швейцарии (Цюрих, Женева, Базель, Цуг, Лозанна, Берн, Лугано), два города Норвегии (Ставангер, Осло) и столица Исландии — Рейкьявик.

Рейтинг Numbeo составляется с 2009 года. За 100 в нем берется стоимость проживания в Нью-Йорке. В нее входит аренда жилья, стоимость продуктов, а также рестораны и развлечения. Кстати, в этом году Нью-Йорк оказался всего лишь на 13 месте.

Ранее сообщалось, что в 2017 году потребительские цены в Украине в 2017 году возросли на 13,7 процентов.