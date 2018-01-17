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На Закарпатье снегоход сбил двух одесситов (фото)

В Закарпатье пьяный на снегоходе травмировал двух туристов-одесситов (фото)

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

17.01.2018 20:51 373

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Двух туристов из Одессы — 28-летнего парня и 23-летнюю девушку — на горе Гемба в Закарпатье сбил снегоход под управлением 23-летнего местного жителя. Потерпевший Максим рассказал, что на него и его подругу наехал человек на снегоходе. В результате столкновения они получили травмы различной степени тяжести.

«Я отделался повреждением бедра, но вот девушка получила сложный перелом плечевой кости», — сказал Максим. По его словам, водитель снегохода был не трезв да еще и «посадил позади себя детей в возрасте 10−12 лет…»

В закарпатской полиции данный факт подтвердили, как и то, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. У него обнаружили 1,98 промилле алкоголя в крови. При этом на снегоходе вместе с парнем сидели двое детей.


«Снегоход забрали на штрафную горотдела Межгорье, — сообщили в Закарпатском региональном главке Нацполиции. — Уже начато уголовное производство по ч.1 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее травмы средней тяжести) УК Украины. Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами».

Ранее сообщалось, что в больнице скончался сноубордист, получивший серьезные травмы в Карпатах.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

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