В Закарпатье пьяный на снегоходе травмировал двух туристов-одесситов (фото)

Двух туристов из Одессы — 28-летнего парня и 23-летнюю девушку — на горе Гемба в Закарпатье сбил снегоход под управлением 23-летнего местного жителя. Потерпевший Максим рассказал, что на него и его подругу наехал человек на снегоходе. В результате столкновения они получили травмы различной степени тяжести.

«Я отделался повреждением бедра, но вот девушка получила сложный перелом плечевой кости», — сказал Максим. По его словам, водитель снегохода был не трезв да еще и «посадил позади себя детей в возрасте 10−12 лет…»

В закарпатской полиции данный факт подтвердили, как и то, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. У него обнаружили 1,98 промилле алкоголя в крови. При этом на снегоходе вместе с парнем сидели двое детей.



«Снегоход забрали на штрафную горотдела Межгорье, — сообщили в Закарпатском региональном главке Нацполиции. — Уже начато уголовное производство по ч.1 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее травмы средней тяжести) УК Украины. Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами».

Ранее сообщалось, что в больнице скончался сноубордист, получивший серьезные травмы в Карпатах.