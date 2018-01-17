В Киеве тайно снимает клип популярная корейская поп-группа

Впервые в Киев для съемок клипа приехала одна из самых популярных южнокорейских к-поп групп — «NCT». Количество ее фанатов по всему миру исчисляется десятками тысяч. В столице Украины музыканты проведут пять дней. Приезд бойз-бенда проходит в строжайшем секрете — продюсеры корейцев не хотят привлекать внимания к музыкантам многочисленной армии поклонниц.

Съемки клипа на песню, которая станет заглавной для нового альбома «NCT», проходят в знаковых местах столицы: в помещении одной из крупнейших библиотек мира — имени Вернадского и в Украинском Доме. Группа прилетела из Сеула с командой визажистов, стилистов и менеджеров. Считается, что парни из «NCT» -- одна из самых перспективных музыкальных команд Южной Кореи. Кстати, говорят, что в съемках группы в Киеве принимал участие один из финалистов проекта «Топ-модель по-украински» Реван Палюх.

Ранее сообщалось, что Валерий Харчишин ради съемок клипа рискнул жизнью.