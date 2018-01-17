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Twitter предупредит пользователей о кремлевской пропаганде&nbsp;— СМИ

Twitter предупредит пользователей о кремлевской пропаганде - СМИ

Инф. «ФАКТОВ»

17.01.2018 22:25 34

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Компания Twitter планирует начать сообщать пользователям о том, подвергались ли они влиянию контента, сгенерированного российским сервисом для распространения пропаганды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomerg .

Как сообщил Карлос Монье, директор Twitter по общественной политике, социальная сеть «работает, чтобы идентифицировать и лично проинформировать» пользователей, которые увидели во время президентской компании 2016 года твиты аккаунтов, связанных с прокремлевским «Агентством интернет-исследований».

Ранее сообщалось, что в Кремле обиделись на решение Молдовы бороться с пропагандой.

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