Twitter предупредит пользователей о кремлевской пропаганде - СМИ
Компания Twitter планирует начать сообщать пользователям о том, подвергались ли они влиянию контента, сгенерированного российским сервисом для распространения пропаганды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomerg .
Как сообщил Карлос Монье, директор Twitter по общественной политике, социальная сеть «работает, чтобы идентифицировать и лично проинформировать» пользователей, которые увидели во время президентской компании 2016 года твиты аккаунтов, связанных с прокремлевским «Агентством интернет-исследований».
Ранее сообщалось, что в Кремле обиделись на решение Молдовы бороться с пропагандой.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был. ”