Twitter предупредит пользователей о кремлевской пропаганде - СМИ

Компания Twitter планирует начать сообщать пользователям о том, подвергались ли они влиянию контента, сгенерированного российским сервисом для распространения пропаганды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomerg .

Как сообщил Карлос Монье, директор Twitter по общественной политике, социальная сеть «работает, чтобы идентифицировать и лично проинформировать» пользователей, которые увидели во время президентской компании 2016 года твиты аккаунтов, связанных с прокремлевским «Агентством интернет-исследований».

Ранее сообщалось, что в Кремле обиделись на решение Молдовы бороться с пропагандой.