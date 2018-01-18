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Цуренко

Цуренко проиграла на Australian Open экс-второй ракетке мира (видео)

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

18.01.2018 9:22 100

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Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии, общий призовой фонд которого составляет 55 миллионов австралийских долларов. Во втором раунде соревнований украинка, занимающая 43-е место в мировом рейтинге, уступила экс-второй ракетке мира Агнешке Радваньской из Польши, занимающей 35-ю строку в табели о рангах, — 6:2, 5:7, 3:6. При этом стоит отметить, что, выиграв первый сет, Цуренко повела во втором (5:4), однако не сумела удержать преимущество в решающий момент и проиграла три гейма подряд.

Леся Цуренко, к слову, лишь раз выходила в третий круг Открытого чемпионата Австралии — в 2013 году, после чего проигрывала в стартовых раундах турнира четыре сезона подряд.

Добавлю, что нынешние выступления в Мельбурне принесли 28-летней киевлянке 90 тысяч австралийских долларов (71,5 тысячи в американской валюте).

Напомню, что ранее сразу трое украинских теннисисток пробились в третий круг одиночных соревнований в Мельбурне — Катерина Бондаренко, Марта Костюк и Элина Свитолина.

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