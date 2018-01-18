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В Казахстане сгорел автобус с пассажирами

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

18.01.2018 8:57 443

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В результате возгорания автобуса в Актюбинской области Казахстана погибли 52 человека, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям при МВД республики.

«18 января 2018 года в 10:30 в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км автодороги Самара — Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки „Икарус“. В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

Пятерым пассажирам удалось выбраться из автобуса. «Остальные 52 человека погибли на месте», — уточнили в Комитете по ЧС.

На месте катастрофы работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов, там же развернут оперативный штаб.

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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..

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