Накануне Крещения соблюдают строгий пост до первой звезды и собираются семьей на «голодную кутью»

Сегодня, 18 января, вечером православные и грекокатолики встречают Крещение — третий из главных зимних праздников, завершающий Святки и рождественские гулянья. Он был установлен церковью в память об описанном в Евангелии событии — крещении Иисуса Христа в водах Иордана. Достигнув 30-летнего возраста, Спаситель принял крещение от Иоанна Предтечи. После таинства на Христа сошел Святой Дух в виде голубя и в тот же момент голос с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Отсюда еще одно название праздника — Богоявление. Ведь именно в этот день Бог явился людям в трех ипостасях: Бог Отец — в голосе, Сын Божий — во плоти, а Дух Святой — в виде голубя.

Накануне Богоявления, в Крещенский сочельник, как и перед Рождеством, наши предки хозяйственными делами не занимались. Лишь добавляли к убранству дома особые украшения — над дверями и иконами прикрепляли сухие васильки и бессмертник, перевязав букеты голубыми лентами. Ну и конечно, готовили праздничные блюда.

В этот день полагалось соблюдать строгий пост. Самые набожные люди воздерживались до вечера от пищи и даже питья. Традиционный ужин в Крещенский сочельник, который называли «голодной кутьей», состоял из семи блюд: кроме пшеничной кутьи, готовили, к примеру, борщ, галушки, жареную рыбу, тушеную капусту, горох, узвар. Причем для приготовления всех этих угощений мужчины должны были принести хозяйкам воду не из колодца, а из реки.

Постный ужин на Иордан начинался после вечерней церковной службы, пропустить которую могли только немощные люди. В храме освящали воду, которую в народе называли иорданской. Домой ее несли в глиняном кувшине, окропляли жилище и колодец. Иорданскую воду считали даже более сильной, чем крещенская (освящается на следующий день). Использовали ее как средство от многих болезней и сглаза, а также в качестве защиты от всякой нечисти. С трех глотков такой воды и начинали трапезу во второй Святой вечер: перекрестившись, первым из кувшина отпивал глава семьи, а потом он передавал воду остальным домочадцам.

С особым трепетом люди ждали полуночи, когда наступает праздник Крещения. С давних времен считалось, что в этот момент открываются Небеса и происходят разные чудеса. Так, на Слобожанщине верили, что в Крещенский сочельник можно узнать свое будущее. Ночью девушки гадали, стараясь выяснить, каким будет суженый. На Киевщине люди загадывали желания, веря, что они обязательно сбудутся. Жители западной Украины считали, что в канун Крещения хорошие хозяева могут услышать, как в хлеву человеческим голосом разговаривает скотина. Но больше всего легенд связано с водой. В эту ночь, считали наши предки, течение на реках на мгновение останавливается, вода обретает целебные свойства и даже может превратиться в вино.

В день Крещения (19 января) после праздничной литургии люди шли с крестами и хоругвями к ближайшему водоему. Женщины и девушки несли при этом зажженные «троицы» — соединенные вместе три свечи, украшенные сухоцветами, лентами и бусами. Огонь зажигали еще в храме, а после освящения воды свечи гасили, опустив в реку. «Троицу» полагалось весь год сберегать под образами, чтобы в доме всегда были мир и согласие.

К Богоявлению на замерзших озерах, прудах и речках мужчины вырубали крестообразную прорубь. На берегу из кусков льда сооружали крест и «царские врата», которые обливали свекольным квасом или калиновым соком, чтобы они окрасились в пурпурный цвет. Существовало поверье: если искупаться в такой проруби и затем пройти через «царские врата», можно очиститься от всех грехов. Правда, погружаться в прорубь полагалось только после того, как священник опустит в нее крест.

Искупавшись, спешили домой, к праздничному столу. Зайдя на подворье, хозяин окроплял крещенской водой дом, колодец, амбар и хлев. В доме все пили освященную воду и, помолившись, садились за трапезу. Крещенское застолье не слишком отличалось от того, что было накануне вечером. Просто ко вчерашним постным блюдам добавлялись мясные — вареники, пироги, жаркое… Не обходилось, конечно, и без горячительных напитков.

В этот день обращали внимание на погоду, по ней судили о будущем урожае. Так, снегопад предвещал сытый год. Правда, и ясное небо на Крещение сулило летом богатые хлеба.

Завершив трапезу, семья выносила во двор дидух (украшенный лентами сноп), занимавший почетное место в доме с самого Рождества. На улице сноп обмолачивали и тщательно собирали все зерна. Их давали курам, чтобы лучше неслись, а также смешивали с посевным зерном, дабы получить хороший урожай. Обмолоченный дидух сжигали в саду. А пока он горел, дети «прогоняли кутью»:

«Iди, кутя, iз покуття,

А узвар — на базар,

А дiдух — на теплий дух,

Щоб нам скинути кожух!»



Люди верили, что с дымом от костра отлетают в небеса души умерших предков, гостивших в доме все Святки, и вскоре они пришлют на украинскую землю перелетных птиц, которые принесут на крыльях весну.

О традициях празднования Рождества и старого Нового года можно прочитать в этом материале.