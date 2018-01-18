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В Киеве снова пробки и крупное ДТП с участием фуры

Инф. «ФАКТОВ»

18.01.2018 9:19 777

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В Киеве с самого утра сложная ситуация на дорогах. В городе возникли крупные пробки на мостах, заторы на бульваре Шевченко, улице Гетьмана, проспекте Победы, Голосеевском проспекте. Также сложная ситуация на въезде в город со всех направлений.

пробки

С утра крупное ДТП с участием грузового транспорта случилось на Столичном шоссе. Как сообщает dtp.kiev.ua, большая пробка на образовалась шоссе из-за того, что на путепроводе фура въехала в отбойник. Движение по Столичному шоссе в сторону центра заблокировано.

Напомним, с 00:00 18 января решено ограничить въезд в Киев тяжеловесного грузового транспорта. Водителям предлагается переждать период непогоды в местах отстоя транспорта, там организованы пункты обогрева.

Фото dtp.kiev.ua, Киев Оперативный/Facebook

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