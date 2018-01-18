В «шведской семье» тигров Николаевского зоопарка прибавление (фото)

Отрадное для работников зоопарка событие произошло еще 25 декабря. Однако по профессиональной традиции сообщили о рождении тигрят только сейчас, когда стало ясно, что тигрица Агриппина ответственно подошла к своим материнским обязанностям. Ведь бывает, что хищники отказываются от детенышей, а если те рождаются с дефектами, то и съесть могут.

«У нашей самки амурского тигра Агриппины родились два тигренка. По полу мы точно не знаем кто, но один, кажется, самец», — написал на своей странице в Facebook директор зоопарка Владимир Топчий.



Доступ к детенышам для работников пока закрыт ввиду агрессивности их матери.

В Николаевском зоопарке живут три тигра — самец Гелиос и две «сестры» из одного помета — Агриппина и Пенелопа. Самки похожи как две капли воды и отличить их могут только работники отдела хищных животных.

Тигрицы родились в Николаеве, а Гелиос приехал из зоопарка польского города Познань.

— Самки сосуществуют в основном мирно, но особых дружеских чувств не испытывают. А если ссорятся, то почему-то при этом достается Гелиосу, — рассказывает заместитель заведующей отдела хищных животных Валентина Якунина. - Однажды после выяснения отношений «женщины» искусали ему лапы.

Отношение к детенышам у самок разное. Пенелопа рожает, но не выкармливает. Поэтому приходится работникам зоопарка кормить ее малышей специальными смесями. Агриппина — заботливая мать, что проявилось и на этот раз.

Напомним, ранее fakty.ua рассказывали о том, что в шведском зоопарке умертвили девять здоровых «лишних» львят, которых было слишком дорого содержать.