Обмен заложниками: Украина надеется согласовать списки на первом в 2018 году заседании ТКГ

В Минске открывается первое в 2018 году заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и соответствующих подгрупп. Как сообщает телеканал 112 Украина, главным вопросом повестки дня будет согласование списков так называемых удерживаемых лиц для продолжения обмена.

Украина готова передать представителям «ЛДНР» 74 осужденных в обмен на 29 незаконно удерживаемых боевиками украинцев. В их числе — семеро донецких подростков. Кроме того, стало известно, что будет обсуждена перспектива возврата в Украину 40 политзаключенных украинцев, осужденных или находящихся под следствием в РФ.

Препятствием к обмену может стать требование боевиков включить в списки на обмен представителей бывшего «Беркута».

Напомним, на встрече президента Украины с представителями ТКГ 10 января были озвучены основные приоритеты работы украинской стороны в 2018 году.