Болельщики «ПСЖ» освистали своего форварда Неймара, забившего… четыре мяча

В поединке очередного тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» вдоволь поиздевался над «Дижоном» — 8:0. При этом четыре мяча и две голевые передачи на свой счет записал самый дорогостоящий футболист мира бразилец Неймар.

Поздравляли партнеры по команде после игры и другого нападающего парижан — уругвайца Эдинсона Кавани (на фото), который повторил рекорд знаменитого шведа Златана Ибрагимовича по голам за «ПСЖ» во всех турнирах (у обоих — по 156 точных «выстрелов»).

Кстати, в конце поединка болельщики парижской команды освистали… Неймара. От своих же фанатов бразильцу досталось за то, что он не уступил право пробить пенальти Кавани, который уже в этот вечер мог превзойти достижение Ибрагимовича. Кроме того, трибуны скандировали «Ка-ва-ни, Ка-ва-ни!».

«Пари Сен-Жермен» с 56 очками по-прежнему уверенно лидирует в чемпионате страны, на 11 пунктов опережая «Лион» и на 12 — «Марсель».

Ранее fakty.ua сообщали, что Неймару не нашлось места в символической сборной года по версии УЕФА.