Киевская афиша: 18 – 24 января

В Национальном академическом театре оперы и балета им. Т. Г. Шевченко пройдут:

18 января — балет «Снежная королева»,

19 января — опера «Макбет», 20 января — балет «Дама с камелиями»,

21 января — опера «Запорожец за Дунаем»,

23 января — юбилейный гала-концерт Владимира Денисенко,

24 января — опера «Любовный напиток».

Начало в 19.00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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С 15 по 25 января в Центре украинской культуры и искусства в рамках арт-проекта «Искусство сочетания—2018» состоится выставка коллажей, а также пройдут мастер-классы и лекции-практикумы для детей и взрослых.

Адрес: ул. Хоревая, 19 В.

Вход свободный.

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19 января в 18.30 в книжном магазине «Книгарня «Є» состоится встреча с режиссером-постановщиком Стасом Жирковым и актерами спектакля «Девочка с мишкой, или Несовершеннолетняя…», который покажут на новой сцене Театра на Подоле. Посетителей ждет первая читка пьесы.

Адрес: ул. Лысенко, 3, метро «Золотые ворота».

Вход свободный.

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19 января с 8.00 парк «Феофания» приглашает на празднование Крещения. Пришедшие смогут переодеться в палатках, расположенных возле спуска к озеру, нырнуть в прорубь, дорожка к которой будет застелена соломой, и вкусно пообедать в кафе под открытым небом.

Адрес: ул. Академика Лебедева, 32.

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19 января экстрим-парк X-Park совместно с командой «Мир без зависимости» проведет фестиваль «МоржиFest», центральным событием которого станет заплыв в стиле брас.

Регистрация участников: 19 января с 12.00 до 13.45 на территории X-Park или онлайн.

Адрес: парк Дружбы Народов, проспект Генерала Ватутина.

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18—20 января на территории музея «Київська фортеця» пройдет ярмарка общественных организаций Positive life в поддержку детей с ВИЧ/СПИД. Запланированы дискуссии, лекции, кинопоказы, а также быстрое тестирование на ВИЧ.

Режим работы:

18 января — с 10.00 до 17.45,

19 января — с 10.00 до 16.30,

20 января — с 10.00 до 17.45.

Адрес: ул. Госпитальная, 24а.

Вход свободный.

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С 14 января по 4 марта в еврейском общинном центре «Халом» пройдут выставки современных художников: 14.01—28.01 — Ирены (Яэль) Троц, 29.01—15.02 — Альберта Фельдмана, 16.02—4.03 — Славы Займака.

Адрес: ул. Казимира Малевича, 86.

Вход свободный.

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20 и 21 января заслуженный артист Украины известный аккордеонист Игорь Завадский приглашает зрителей в столичный Дом актера на свои концерты, которые по традиции организовывает ко дню рождения. Состоится презентация нового, уже 12-го, альбома музыканта «Феникс». В концертах принимают участие Дарина Скидан (клавишный аккордеон), Кристина Королева (скрипка), Иван Завадский (кнопковый аккордеон), Антон Каргатов (балалайка), Иван Быков (электронный кнопковый аккордеон) и Ульрике Вернер (скрипка). Начало концертов в 19.00.

Адрес: ул. Ярославов Вал, 7.

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21 января в 12.00 Киевский политехнический институт приглашает на квест-экскурсию «Прятки в КПИ». Участники узнают интересные факты из истории КПИ, смогут увидеть его тайные уголки, попробуют решить логические загадки. Для команд с детьми до 14 лет будет отдельный зачет. Продолжительность: 2 часа.

Цена: 50 грн, дети до 14 лет — бесплатно.

Адрес: проспект Победы, 37.

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21 января с 12.00 до 16.00 в Музее украинской диаспоры состоится Sikorsky mini-fest.

Расписание экскурсий: 12.00—12.30; 13.00—13.30; 14.00—14.30.

Родители и дети узнают о жизни авиаконструктора, увидят модели его самых известных самолетов и вертолетов. Закончится экскурсия квестом «Талисман Сикорского». Выполнив все задания, участники найдут счастливую шляпу авиаконструктора и смогут сделать в ней селфи.

С 12.00 до 16.00 пройдет мастер-класс по моделированию и дизайну для детей от 5 лет.

Адрес: ул. Московская, 40б.

Цена: экскурсия и квест — 50 грн, мастер-класс — 60 грн.

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18 января в 19.00 в галерее Educatorium состоится открытие выставки польского фотографа Михаила Сираковски «Дикое поле». На протяжении двух лет фотограф путешествовал по Украине и исследовал ее пейзажи, историю, особенности культуры. 20 января в 15.00 пройдет встреча с фотографом.

Выставка продлится до 4 февраля.

Адрес: ул. Рейтарская, 8б.

Вход свободный.