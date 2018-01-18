За появление пьяным на улице предложено ввести крупный штраф

В Верховной Раде зарегистрирован и отправлен в профильный комитет проект закона о крупных штрафах за публичное распитие алкогольных напитков и пива, а также за появление нетрезвым в общественном месте.

Действующий Кодекс об админправонарушениях предусматривает за распитие алкогольных напитков на улицах либо предупреждение, либо штраф 17−85 грн. Автор проекта закона, народный депутат Владимир Мисик, считает, что это слишком мягкое наказание.

«Негативным фактором, способствующим распространению алкоголизма среди населения, является отсутствие адекватного уровня штрафных санкций», — убежден парламентарий.

Мисик предлагает за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в непредусмотренных законом местах штрафовать на сумму 340−510 грн. Такое же наказание предлагается ввести за появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

За повторное нарушение закона предлагается наказывать штрафом 510−850 грн. Если в течение года гражданин уже дважды подвергался админвзысканию, но выводов не сделал, предлагается довести штраф до 1190 грн.

Напомним, с 1 января в Украине почти на 30 процентов повысился акциз на табачные изделия. Также могут подорожать крепкие алкогольные напитки.