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В Украине растет число обесточенных населенных пунктов, — спасатели

Инф. «ФАКТОВ»

18.01.2018 10:08 67

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В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались уже 63 населенных пункта (по состоянию на утро среды их было 15). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Больше всего страдает Полтавщина, где обесточены 46 населенных пунктов.

«Обесточено 63 населенных пункта (Полтавская — 46, Сумская — 7, Кировоградская — 5, Черкасская — 4, Днепропетровская — 1)», — говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях по состоянию на утро 18 января ограничено движение крупногабаритного грузового транспорта. На некоторых участках автодорог с 6.00 движение авто постепенно возобновляется.

Напомним, в ночь с 17 на 18 января был ограничен въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта со всех направлений в Киев. Кроме того, с 00.00 18 января ограничение движения ввели в Одесской области.

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