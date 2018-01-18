В Украине растет число обесточенных населенных пунктов, — спасатели

В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались уже 63 населенных пункта (по состоянию на утро среды их было 15). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Больше всего страдает Полтавщина, где обесточены 46 населенных пунктов.

«Обесточено 63 населенных пункта (Полтавская — 46, Сумская — 7, Кировоградская — 5, Черкасская — 4, Днепропетровская — 1)», — говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях по состоянию на утро 18 января ограничено движение крупногабаритного грузового транспорта. На некоторых участках автодорог с 6.00 движение авто постепенно возобновляется.

Напомним, в ночь с 17 на 18 января был ограничен въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта со всех направлений в Киев. Кроме того, с 00.00 18 января ограничение движения ввели в Одесской области.