Украинских туристов в Европе предупредили о сложностях с авиасообщением
Украинских туристов, собирающихся в ближайшие дни в Европу, МИД Украины предупредил о обрушившемся на европейские страны снежном шторме «Фионн».
Из-за непогоды возможны сложности с авиасообщением — так, в Нидерландах отменены более 200 авиарейсов. В Германии населению рекомендовали, что «лучше оставаться дома». Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины.
Ранее в Великобритании из-за шторма были закрыты сотни школ. В Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе водителей просили, по возможности, не пользоваться личным транспортом.
Фото skymetweather.com
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