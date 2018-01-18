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шторм фионн

Украинских туристов в Европе предупредили о сложностях с авиасообщением

Инф. «ФАКТОВ»

18.01.2018 10:20 86

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Украинских туристов, собирающихся в ближайшие дни в Европу, МИД Украины предупредил о обрушившемся на европейские страны снежном шторме «Фионн».

Из-за непогоды возможны сложности с авиасообщением — так, в Нидерландах отменены более 200 авиарейсов. В Германии населению рекомендовали, что «лучше оставаться дома». Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины.

Ранее в Великобритании из-за шторма были закрыты сотни школ. В Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе водителей просили, по возможности, не пользоваться личным транспортом.

Фото skymetweather.com

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