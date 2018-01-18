Королевские подарки: для Меган Маркл - передник, для Елизаветы II - яйцо страуса (фото)

Букингемский дворец опубликовал список официальных подарков, которые члены британской королевской семьи получили в 2017 году. Британская пресса особо отметила, что впервые в этом списке фигурирует невеста принца Гарри Меган Маркл, несмотря на то, что она пока еще формально не породнилась с королевой. Свадьба 33-летнего Гарри и 36-летней Меган состоится лишь 19 мая этого года.

Первым официальным подарком, который получила Маркл, стал кухонный передник, который для нее передали ее будущему деверю — принцу Уильяму, во время его визита в Финляндию в конце ноября. Как раз накануне визита Уильяма в эту страну прозвучало официальное объявление о помолвке его младшего брата.

По словам друзей и знакомых, Меган любит готовить. Известно также, что предложение руки и сердца Гарри сделал ей в то время, как они вместе жарили цыпленка у себя дома в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

В числе подарков, которые получил принц Гарри указаны форма для занятий индонезийским и малайским боевым искусством силат, авторучка, футболки, чашка для кофе с крышкой, три мягкие игрушки в виде австралийской птицы кукабара, керамическая ваза, блейзер, фонарик, наручные часы, четыре значка, две куртки, две кожаные обложки для паспорта, две хоккейные шайбы, две бейсбольные кепки, портрет, на котором изображен сам Гарри и ряд других вещей.

Младшие члены семьи, дети Уильяма и Кейт Миддлтон получили в прошлом году на двоих почти 90 подарков. Большинство из них — во время визитов в Польшу и Германию, куда Джордж и Шарлотта сопровождали своих родителей. Четырехлетнему принцу и двухлетней принцессе достались в 2017-м году 17 мягких игрушек, два леденца, три игрушечных поезда и одна игрушечная детская коляска, две пары носков, четыре книги, три платья и даже два индейских талисмана, защищающих спящих от злых духов.

Герцог и герцогиня Кембриджские получили в дар 19 книг, мяч для регби, шоколад, женский шерстяной джемпер, косметику, подсвечник, бутылку джина, вязаную крючком куклу, коробку печенья и коробку фруктового желе, колье, два куска янтаря, три пары сережек для Кейт и три пары запонок для Уильяма. Президент Польши Анджей Дуда вручил Кейт две дамские сумочки, а Уильяму — копию кавалерийской сабли. Во время своего визита в Люксембург Кейт получила от некого доброжелателя баумкухен — традиционный пирог с отверстием посередине, весьма популярный во немецкоязычных странах Европы. А когда супружеская пара посетила Париж, президент Франции Франсуа Олланд подарил Уильяму вазу, а Кэтрин — керамическую розу.

Супругу королевы, герцогу Эдинбургский, который объявил о своем «уходе в отставку» и уже больше не будет выполнять свои утомительные королевские обязанности, в 2017 году презентовали дорожные нарды, бутылку виски, пресс-папье, горн, а также традиционный испанский плащ со стоячим воротником и бархатной малиновой подкладкой (от короля и королевы Испании).

В числе подарков самой королевы Елизаветы указаны два набора блестящих шаров для украшения рождественской елки, пурпурная флисовая кроватка для ее любимых собачек корги, бокал для виски с гравировкой, фотоальбом «Дети Лондона», церемониальный деревянный бумеранг, две вставленные в рамочки фотографии слонов, памятные монеты и еще множество сувениров. Президент Кении вручил ей на 91-летие яйцо страуса, искусно разукрашенное бисером представителями африканского народа масаи. А английские астронавты преподнесли ей британский флаг, который некогда был прикреплен к скафандру астронавта Тима Пика, ставшего первым британцем, побывавшим на Международной космической станции. Пик передал монарху флаг лично, когда в апреле прошлого года гостил по приглашению Елизаветы в ее беркширской резиденции, Виндзорском замке. Астронавт прибыл к королеве на обед и остался с ночевкой. Сообщается также, что посол Камбоджи передал королеве украшенную серебряной филигранью миниатюрную тыкву. Кроме того, Ее Величество в прошлом году также стала владелицей еще нескольких брошек и шелковых шарфов.

Старший сын Елизаветы принц Чарльз и его супруга Камилла также не остались обделенными вниманием. Так, в числе их приобретений — туфли, деревянный крест, 12 ламинированных фотографий и скульптура из папье-маше, два витража, набор почтовых марок, деревянное весло каноэ, модель головы лошади, шаль, бутылка рома, пижама из хлопка, две футболки, пара носков, а также 12 бутылок острого соуса с Антигуа и Барбуды. Султан Брунея подарил Камилле сумочку. А в Индии она получила весьма современный подарок — USB-флеш-накопитель. Из Ватикана наследник британского престола увез домой в Лондон корзину с местными продуктами.

Как сообщает английская газета The Daily Mail, часть подарков члены королевского семейства оставляют себе. А часть передают в благотворительные организации. Подарки разрешено использовать: одежду можно носить, а съедобное — съесть. Однако, они не считаются личной собственностью одаренного, а являются частью королевской коллекции. Время от времени устраивается открытая для публики выставка королевских подарков, на которой любой желающий может подробно рассмотреть самые интересные и необычные из вещей. Налоги за презенты родственники королевы платить не должны. Продавать или обменивать их не разрешается.

Правила, касающиеся официальных подарков и контроль за ними были серьезно ужесточены после разгоревшегося в 2003 году скандала, когда выяснилось, что некоторые вещи, полученные членами монаршей семьи, но не используемые ими, были тайно проданы дворцовыми служащими. Так, например, старший лакей принца Чарльза Майкл Фосетт обвинялся в продаже часов Rolex Daytona стоимостью 3 500 фунтов стерлингов. Хотя дело было замято, Фоссету пришлось подать тогда в отставку.

Многие подарки принц Джордж и принцесса Шарлотта получили лично

Королева получила британский флаг со скафандра астронавта