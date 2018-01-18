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Полиция Словении

Украинский водитель арестован в Словении за попытку провоза нелегалов

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

18.01.2018 10:30 43

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В среду, 17 января, полиция Словении обнаружила 20 нелегалов из Пакистана в разбившемся автофургоне, который въехал в страну из Хорватии.
Авария произошла по вине водителя, который оказался гражданином Украины. Полицейский патруль, заметив подозрительный автофургон, попытался его остановить. Водитель проигнорировал требование полицейских. Патрульные были вынуждены начать преследование нарушителя.

В ходе погони украинец превысил скорость и не вписался в поворот. Фургон перевернулся. Несколько нелегалов получили травмы и были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Водитель автофургона попытался бежать — прыгнул в реку. Однако полицейские предупредили, что будут стрелять. Украинец выбрался на берег и сдался патрульным.

Начато расследование. Пока известно, что автофургон был с австрийскими регистрационными номерами.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

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