Украинский водитель арестован в Словении за попытку провоза нелегалов
В среду, 17 января, полиция Словении обнаружила 20 нелегалов из Пакистана в разбившемся автофургоне, который въехал в страну из Хорватии.
Авария произошла по вине водителя, который оказался гражданином Украины. Полицейский патруль, заметив подозрительный автофургон, попытался его остановить. Водитель проигнорировал требование полицейских. Патрульные были вынуждены начать преследование нарушителя.
В ходе погони украинец превысил скорость и не вписался в поворот. Фургон перевернулся. Несколько нелегалов получили травмы и были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Водитель автофургона попытался бежать — прыгнул в реку. Однако полицейские предупредили, что будут стрелять. Украинец выбрался на берег и сдался патрульным.
Начато расследование. Пока известно, что автофургон был с австрийскими регистрационными номерами.
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