Украинский водитель арестован в Словении за попытку провоза нелегалов

В среду, 17 января, полиция Словении обнаружила 20 нелегалов из Пакистана в разбившемся автофургоне, который въехал в страну из Хорватии.

Авария произошла по вине водителя, который оказался гражданином Украины. Полицейский патруль, заметив подозрительный автофургон, попытался его остановить. Водитель проигнорировал требование полицейских. Патрульные были вынуждены начать преследование нарушителя.

В ходе погони украинец превысил скорость и не вписался в поворот. Фургон перевернулся. Несколько нелегалов получили травмы и были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Водитель автофургона попытался бежать — прыгнул в реку. Однако полицейские предупредили, что будут стрелять. Украинец выбрался на берег и сдался патрульным.

Начато расследование. Пока известно, что автофургон был с австрийскими регистрационными номерами.