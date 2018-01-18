В Лондоне открылось новое здание посольства США стоимостью 1,2 миллиарда долларов (фото)

18 января в Лондоне, на берегу Темзы в районе Найн Элмс, открылось новое посольство США. Торжественной церемонии по этому поводу устраивать не стали: Трамп ранее раскритиковал здание, которое счел «слишком дорогим». Его постройка оценивается в рекордную сумму, превышающую 1,2 миллиарда долларов. Эти деньги были выручены за счет продажи других государственных объектов США в столице Великобритании.

На официальное открытие посольства Трамп приезжать демонстративно отказался. «Причина, по которой я отменил поездку в Лондон, заключается в том, что я не большой поклонник администрации Обамы, продавшей, возможно, лучшее место и лучшее посольство в Лондоне за гроши только для того, чтобы построить новое посольство в отдаленном месте за 1,2 миллиарда долларов. Плохая сделка. Хотели, чтобы я разрезал ленту, но НЕТ!». — написал президент в Twitter.

Хотя Трамп обвиняет своего предшественника Обаму, о проекте на самом деле было объявлено еще в октябре 2008 году, при президенте Джордже Буше-младшем.

Новое здание почти вдвое больше предыдущего посольства на площаде Гросвенор, которое было продано инвестиционному фонду правительства Катара, планирующему превратить его в роскошный отель.