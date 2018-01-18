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Месси

Лионель Месси установил антирекорд испанской лиги

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

18.01.2018 10:53 183

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Похоже, обладателю всех мыслимых и немыслимых достижений Лионелю Месси стало скучно, и он погнался за… антирекордами. В первом поединке ¼ финала Кубка Испании с «Эспаньолом» звездный форвард «Барселоны» не реализовал пенальти, выйдя в лидеры сезона по незабитым 11-метровым. Для аргентинца это был третий промах с «точки» из шести попыток. Ни у одного другого игрока испанской лиги дела с реализацией пенальти не обстоят так плохо.

Более того, во многом благодаря промаху Месси «Барселона» потерпела на поле земляков первое в сезоне поражение — 0:1 (если не считать осечек в играх за Суперкубок страны с «Реалом» в августе прошлого года — 1:3 и 0:2). Победу «Эспаньолу» на 88-й минуте принес точный удар Оскара Мелендо. Ответная встреча соперников состоится 25 января на стадионе «Камп Ноу».

Другие первые четвертьфинальные поединки Кубка Испании принесли такие результаты: «Атлетико» — «Севилья» — 1:2, «Валенсия» — «Алавес» — 2:1. «Леванте» и «Реал» сыграют 18 января.

Как ранее писали fakty.ua, «Барселона» отпраздновала волевую победу на поле «Реал Сосьедада». При этом Лионель Месси забил свой 366-й гол в чемпионате Испании.

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