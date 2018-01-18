В Воронеже скоропостижно скончался известный черный маг и экстрасенс

В четверг, 18 января, стало известно, что в Воронеже в одной из городских больниц скоропостижно скончался известный экстрасенс Константин Ямпольский. Ему было всего 33 года. Сообщается, что Ямпольского госпитализировали с острой сердечной недостаточностью. О его смерти сообщили друзья в соцсетях.

Константин Ямпольский стал популярен после участия в съемках 1-го сезона телевизионной программы «Битва экстрасенсов». Затем он стал победителем проекта «Сверхъестественный отбор» на российском канале ТВ-3.

На этих шоу Константин позиционировал себя как черный маг, парапсихолог и экстрасенс. После завершения съемок основал Центр парапсихологии «Левиафан» и стал в нем «верховным жрецом».