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Константин Ямпольский

В Воронеже скоропостижно скончался известный черный маг и экстрасенс

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

18.01.2018 10:59 262

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В четверг, 18 января, стало известно, что в Воронеже в одной из городских больниц скоропостижно скончался известный экстрасенс Константин Ямпольский. Ему было всего 33 года. Сообщается, что Ямпольского госпитализировали с острой сердечной недостаточностью. О его смерти сообщили друзья в соцсетях.

Константин Ямпольский стал популярен после участия в съемках 1-го сезона телевизионной программы «Битва экстрасенсов». Затем он стал победителем проекта «Сверхъестественный отбор» на российском канале ТВ-3.

На этих шоу Константин позиционировал себя как черный маг, парапсихолог и экстрасенс. После завершения съемок основал Центр парапсихологии «Левиафан» и стал в нем «верховным жрецом».

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