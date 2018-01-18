Трамп объявил победителя «конкурса фейковых новостей»

Президент США объявил победителя в ранее объявленном им самим конкурсе «фейковых новостей».

«У нас должен быть конкурс относительно того, какая среди информационных сетей, включая CNN и не включая Fox, является самой нечестной, коррумпированной и/или искажающей в политическом освещении вашего любимого президента (меня), — написал Трамп. — Они все плохие. Победитель получит приз за фейковые новости», — писал Трамп в Twitter в ноябре прошлого года.

В итоге рейтинг, как сообщил Трамп, возглавило издание The New York Times.

«2017-й оказался годом беспрестанной предвзятости, необъективной информационной повестки и даже откровенно фейковых новостей. Исследования продемонстрировали, что свыше 90 процентов внимания, которое уделялось президенту Трампу в СМИ, было негативным. В перечне — 11 утверждений ведущих американских СМИ, после которых следуют опровержения. Рейтинг возглавляет газета The New York Times, чей колумнист, лауреат Нобелевской премии по экономике — Пол Кругман вскоре после избрания республиканца главой государства, написал, что «рынки никогда не восстановятся» из-за вызванного этими событиями резкого падения.

На втором месте — телекомпания ABC News — с материалом авторитетного журналиста Брайана Росса, обнародовавшего «неудачную», с точки зрения Трампа, новость об его связях с Россией.

Третье место досталось компания CNN. Так, она «ошибочно» сообщила, что американский президент и его сын Дональд Трамп-младший в ходе предвыборной компании имели доступ к документам Национального комитета Демократической партии, попавшим в результате деятельности хакеров в распоряжение WikiLeaks.

В рейтинге также фигурируют журналы Time и Newsweek, а также газета The Washington Post.