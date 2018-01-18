Оболонский суд допрашивает бывших охранников Януковича, ставших свидетелями госизмены

В Оболонском районном суде Киева продолжается заседание по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича — допрашивают четырех сотрудников Управления государственной охраны, которые были свидетелями его бегства из Киева сначала в Донецк, а затем в Крым и в РФ.

В суде выступил свидетель Виктор Ризниченко, который является действующим сотрудником УГО. По его словам, 21 февраля 2014 года Янукович был в Администрации президента, а уже во второй половине дня выехал в Межигорье. Ночью кортеж выехал в Харьков. Там Янукович сел в вертолет, однако через час после вылета пилоты сообщили, что диспетчер требует вернуться в Харьков, и что это команда Александра Турчинова.

Из-за нехватки топлива вертолету пришлось сесть в Донецке, где Януковича ожидали два самолета Falcon. К самолетам подошли люди и сообщили, что запрещают вылет, потому что не оформлены документы. Подъехали несколько авто, и Януковича пересадили в одно из них. Свидетель же сел в другой автомобиль, и кортеж выдвинулся в направлении Крыма.

«Через какое-то время я понял, что мы находимся в АРК. Приехали в Ялту, на базу отдыха, которая, скорее всего, принадлежала РФ, в районе 17−19 часов. Около 10 вечера 23 февраля от Кобзаря, начальника охраны, поступил приказ собираться. Выехали в Севастополь. Около Севастополя заехали на военную часть РФ, где нас встретили российские военные», — рассказал бывший охранник.

Слушание проходит без фото- и видеофиксации. На этом настояли свидетели, мотивируя просьбу соображениями безопасности — собственной и членов семьи. Прокуратура поддержала их ходатайство.

Отметим, что на заседании присутствуют только два защитника экс-президента Украины из четырех — руководитель группы адвокатов Виталий Сердюк внезапно заболел, а Андриана Фозекош ушла в отпуск.

Напомним, на прошлом заседании показания дали посол Украины в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.