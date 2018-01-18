Непогода в Украине: пограничники запасаются сухпайками и готовятся работать круглосуточно

Госпогранслужба готовится обеспечить в период снегопадов и метелей охрану границы и беспрерывное функционирование всех пунктов пропуска и пограничных подразделений. Создаются запасы продовольствия и сухпайков, горюче-смазочных материалов, угля, дров. Определяются сроки несения службы пограничными нарядами. Для оказания помощи гражданскому населению в преодолении заносов в подразделениях ведомства будут дежурить группы военнослужащих с необходимой техникой.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан, которые планируют пересекать границу в автомобильных пунктах пропуска, по возможности воздержаться от поездок. Из-за снежных заносов может усложнится ситуация на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.

Пограничники, несущие службу в КПВВ на линии разграничения в районе проведения АТО и на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым, тоже готовы к ухудшению погодных условий. Весь персонал обеспечен теплыми вещами, места несения службы обогреваются, создан запас топлива и других материалов, необходимых для непрерывного функционирования пунктов пропуска.

Напомним, в четырех областях Украины ограничили движение транспорта из-за снегопадов.