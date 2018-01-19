В понедельник, 22 января, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский инфекционист Людмила Палатная

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— Нынешняя вспышка кори в Киеве ожидаема, ведь ранее был подъем заболеваемости в Ивано-Франковской и Одесской областях, других регионах Украины, — рассказывает детский инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Людмила Палатная. — У нас достаточно большая прослойка непривитых детей, и корь активируется каждые пять-шесть лет. Предыдущий подъем заболеваемости был в 2011—2012 годах.

— Как родители могут понять, что ребенок не простудился, а заразился корью?

— Поначалу это бывает сложно, ведь симптомы кори очень напоминают респираторную вирусную инфекцию, а характерная сыпь возникает только на четвертый-пятый день. Болезнь начинается с того, что поднимается температура, возникают кашель, насморк, светобоязнь. Ребенок жалуется, что глазки болят и ему больно смотреть на свет, просит закрыть шторы. Когда приходит врач, то обязательно осматривает слизистую щечек. При кори она рыхлая, покрасневшая и на ней видны характерные высыпания-крупинки, напоминающие манку. Такие же высыпания могут быть на внутренней поверхности губ, конъюнктиве глаз. Важно знать, что инкубационный период кори составляет от семи до 21 дня. Ребенок и родители могут забыть, что общались с больным две-три недели назад, а эта инфекция очень заразна: после контакта из 100 людей 98 могут заболеть.

— Как лечить больного ребенка? Нужно ли чем-то смазывать высыпания?

— Обычно назначается лечение, облегчающее симптомы. Чтобы быстрее прошел кашель, ребенок принимает лекарства, разжижающие мокроту и помогающие ее отхаркивать. В заложенный носик и воспаленные глаза нужно закапывать капли. Витамин А помогает предупредить глазные осложнения. Сыпь смазывать ничем не нужно. Купать ребенка в травах тоже не стоит. Если корь протекает тяжело, то лечение должно проходить в стационаре.

— Чем опасна корь?

— Осложнениями, среди которых самые тяжелые — коревая пневмония, энцефалит. В 2005—2006 годах заболело почти 43 тысячи человек, 11 больных погибло от осложнений инфекции. Вирус кори может поразить почки, бронхи, спровоцировать отит и привести к слепоте. Инфекция угнетает иммунитет, и организм становится восприимчивым ко всем микробам, например, дифтерийной или кишечной палочке.