В понедельник, 22 января, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский инфекционист Людмила Палатная
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— Нынешняя вспышка кори в Киеве ожидаема, ведь ранее был подъем заболеваемости в Ивано-Франковской и Одесской областях, других регионах Украины, — рассказывает детский инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Людмила Палатная. — У нас достаточно большая прослойка непривитых детей, и корь активируется каждые пять-шесть лет. Предыдущий подъем заболеваемости был в 2011—2012 годах.
— Как родители могут понять, что ребенок не простудился, а заразился корью?
— Поначалу это бывает сложно, ведь симптомы кори очень напоминают респираторную вирусную инфекцию, а характерная сыпь возникает только на четвертый-пятый день. Болезнь начинается с того, что поднимается температура, возникают кашель, насморк, светобоязнь. Ребенок жалуется, что глазки болят и ему больно смотреть на свет, просит закрыть шторы. Когда приходит врач, то обязательно осматривает слизистую щечек. При кори она рыхлая, покрасневшая и на ней видны характерные высыпания-крупинки, напоминающие манку. Такие же высыпания могут быть на внутренней поверхности губ, конъюнктиве глаз. Важно знать, что инкубационный период кори составляет от семи до 21 дня. Ребенок и родители могут забыть, что общались с больным две-три недели назад, а эта инфекция очень заразна: после контакта из 100 людей 98 могут заболеть.
— Как лечить больного ребенка? Нужно ли чем-то смазывать высыпания?
— Обычно назначается лечение, облегчающее симптомы. Чтобы быстрее прошел кашель, ребенок принимает лекарства, разжижающие мокроту и помогающие ее отхаркивать. В заложенный носик и воспаленные глаза нужно закапывать капли. Витамин А помогает предупредить глазные осложнения. Сыпь смазывать ничем не нужно. Купать ребенка в травах тоже не стоит. Если корь протекает тяжело, то лечение должно проходить в стационаре.
— Чем опасна корь?
— Осложнениями, среди которых самые тяжелые — коревая пневмония, энцефалит. В 2005—2006 годах заболело почти 43 тысячи человек, 11 больных погибло от осложнений инфекции. Вирус кори может поразить почки, бронхи, спровоцировать отит и привести к слепоте. Инфекция угнетает иммунитет, и организм становится восприимчивым ко всем микробам, например, дифтерийной или кишечной палочке.
Как избежать осложнений кори? Почему болеют привитые дети? Чем смазывать высыпания при ветрянке? Какие детские инфекции опасны зимой?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 22 января, с 15.00 до 16.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский инфекционист кандидат медицинских наук Людмила Александровна Палатная.
Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−72.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 1 февраля.
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