Подозреваемого в убийстве Ноздровской оставили под стражей



Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского. Его адвокат заявил: «Решение суда необоснованно, оспорить его мы не можем, но есть Европейский суд».

В свою очередь адвокат семьи Ирины Ноздровской назвал решение суда законным и обоснованным.

Ранее fakty.ua сообщали, что в киевском областном Апелляционном суде 18 января состоялось заседание по избранию меры пресечения Юрию Россошанскому.