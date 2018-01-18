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Подозреваемого в убийстве Ноздровской оставили под стражей

Подозреваемого в убийстве Ноздровской оставили под стражей

Екатерина КОПАНЕВА, «ФАКТЫ»

18.01.2018 18:08 96

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Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского. Его адвокат заявил: «Решение суда необоснованно, оспорить его мы не можем, но есть Европейский суд».

В свою очередь адвокат семьи Ирины Ноздровской назвал решение суда законным и обоснованным.

Ранее fakty.ua сообщали, что в киевском областном Апелляционном суде 18 января состоялось заседание по избранию меры пресечения Юрию Россошанскому.

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