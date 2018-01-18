Подозреваемого в убийстве Ноздровской оставили под стражей
Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского. Его адвокат заявил: «Решение суда необоснованно, оспорить его мы не можем, но есть Европейский суд».
В свою очередь адвокат семьи Ирины Ноздровской назвал решение суда законным и обоснованным.
Ранее fakty.ua сообщали, что в киевском областном Апелляционном суде 18 января состоялось заседание по избранию меры пресечения Юрию Россошанскому.
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