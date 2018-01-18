Верховная Рада определилась с правовым статусом пропавших без вести

Парламент поддержал в первом чтении законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести. Документ, в частности, закрепляет право людей знать о судьбе своих пропавших родственников; определяет процедуру розыска лиц, пропавших без вести: от подачи заявления о розыске и до его прекращения.

«С целью розыска лиц, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом, создается Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести — орган, отвечающий за выяснение судьбы и местонахождения таких лиц. Комиссия является держателем Единого реестра данных о лицах, пропавших без вести, в котором содержится информация, необходимая для розыска таких лиц, которая собирается с целью установления их местонахождения и идентификации неопознанных останков», — говорится в проекте закона.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала голосование за законопроект символичным. Ведь в четверг, 18 января, состоялась встреча освобожденных украинских заложников с послами и представителями посольств стран Евросоюза и «Большой семерки».

«Важно, что наши европейские, американские, западные коллеги теперь могут услышать информацию о пытках и издевательствах, о принудительном труде и вопиющем нарушении прав человека из первых уст», — написала Ирина Геращенко на своей страничке в Facebook.

Как ранее сообщали fakty.ua, пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются свыше 400 украинцев.