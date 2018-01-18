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Украина-Эстония

«У Украины просто талант ссориться с друзьями и делать из них врагов» – Береза

Инф. «ФАКТОВ»

18.01.2018 18:27 252

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Украина может серьезно испортить отношения с одним из своих европейских партнеров — Эстонией. Конфликт может начаться из-за внесения Кабинетом министров прибалтийского государства в список стран, которые считаются офшорными зонами.

«У нас просто талант ссориться с друзьями и делать из них врагов. Как глава группы межпарламентской дружбы Украины с Эстонией только что пообщался с послом Эстонии в Украине Гертом Антсу. Выяснилось, что наш Кабинет министров своим постановлением внес Эстонию в список стран, которые Украина считает офшорными зонами. По этому вопросу с послом связывались уже и премьер-министр Эстонии и эстонские СМИ. Там из-за всей этой истории разворачивается большой скандал», — заявил народный депутат Борислав Береза.

По его словам, данная ситуация может обернуться для нашей страны потерей надежного европейского партнера.

«Как сказал мне сегодня один европейский дипломат: „Вы хотите испортить с Эстонией отношения, как с Венгрией? Тогда вы на верном пути“», — отметил парламентарий.

Береза добавил, что уже обсудил проблему с премьер-министром Владимиром Гройсманом, и тот пообещал разобраться в ситуации в кратчайшие сроки.

«Надеюсь, что он действительно быстро это сделает. Иначе нас ждет еще один конфликт и потеря еще одного партнера в Европе. А профессионально портить отношения с партнерами и друзьями в Украине уже научились. И это кощунственно по отношению к нашим европейским стремлениям», — заявил депутат.

В свою очередь посол Эстонии в Украине Герта Антсу назвал причины, по которым Кабмин мог ввести его родину в список офшорных государств.

«Украина рассматривает ставку подоходного налога наших предприятий как 0% из-за освобождения от налогов реинвестированной прибыли. Хотя, как известно, в Эстонии прибыль облагается налогом при выплате дивидендов, и избежать уплаты налогов система не позволяет. Поэтому нам кажется, что мы попали в список по ошибке», — сказал дипломат.

Стоит отметить, что включение Эстонии в список офшорных государств означает, что 30% стоимости прибывающего из этой страны товара теперь нужно указывать в документах в качестве прибыли и платить с этой суммы подоходный налог и налог с оборота, что делает продажи практически невозможными.

Напомним, в декабре прошлого года министры финансов стран Евросоюза обнародовали черный список государств, не желающих сотрудничать в сфере налоговой отчетности. В него вошли 17 стран, в юрисдикции большинства из которых находятся офшорные зоны.

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