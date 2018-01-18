Штаб АТО: один боец травмирован

По сообщению пресс-центра штаба АТО, день в районе проведения антитеррористической операции прошел без нарушений режима прекращения огня.

«По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации», — заявляют в штабе. — Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго соблюдают Минские договоренности. Во время проведения инженерных работ получил боевое травмирование один военнослужащий ВСУ. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали помощь. Жизни украинского воина ничто не угрожает. Военные медики характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное",

Как ранее сообщали fakty.ua, за прошлые сутки в зоне АТО за сутки погибли трое бойцов.