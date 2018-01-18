В Великобритании похитили редкие книги, включая «Гарри Поттера» стоимостью 55 тысяч долларов (фото)

В городе Тетфорд в британском графстве Норфолк неизвестные ограбили книжный магазин. Их добычей стали редкие книги на общую сумму свыше ста тысяч долларов. Так, среди похищенного было датируемое 1997 годом первое издание произведения Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», которое оценивается в 55 тысяч долларов.

Среди прочих украденных библиографических редкостей — первое издание «Хоббита» Джона Р.Р. Толкина (книга выпущена в 1937 году и оценена почти в 10 тысяч долларов), четыре экземпляра первого издания «Винни-Пуха» Алана Милна за семь тысяч долларов, «Цвет волшебства» Терри Пратчетта с автографом автора стоимостью более 12 тысяч долларов, первое издание «Великого Гэтсби» (1925 год) Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, продающееся почти за три тысяч долларов, а также другие произведения. «Это не те книги, которые можно увидеть каждый день», — сообщила полиция Норфолка BBC.

Владелец магазина, который еще никогда не становился жертвой воров, отмечает, что были взяты самые ценные его книги. При этом такие вещи, как компьютеры и прочая дорогая техника остались нетронутыми.

Камеры слежения засняли двух грабителей. Полиция ведет розыск. «Гарри Поттер и тайна исчезнувшего первого издания», — гласят заголовки британских газет.