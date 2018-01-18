В Одесском аэропорту грузчики отказывались выдавать пассажирам багаж - СМИ
В новом терминале Одесского аэропорта скопилось больше 600 пассажиров — люди не могли покинуть здание, поскольку им не выдавали багаж.
Как сообщает «Думская», речь идет о пассажирах из Анкары, Варшавы, Минска, Дубая и Шарм-эш-Шейха, среди которых было много семей с маленькими детьми. «Груднички на руках потому, что не выдают даже коляски», — рассказала изданию одесситка Анна, находившаяся в терминале.
По словам работников аэропорта, ситуация сложилась из-за отказа грузчиков работать в такую погоду за те деньги, что им платят. Некоторые пассажиры даже пытались штурмовать пункт пограничного контроля, но без особого успеха.
Багаж пассажирам начали выдавать с задержкой в три часа — около шести часов вечера.
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фото dumskaya.net
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