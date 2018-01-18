Дороги от снега очищают 1400 машин и более 2 тыс. человек – ГСЧС

В Украине продолжается работа по устранению последствий непогоды. Так, по состоянию на 18 часов вечера 18 января к расчистке от снега дорог, обеспечению проезда, а также оказанию помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечены 1384 единицы техники и 2150 человек (1257 единиц техники и 1708 человек от «Укравтодора» и 127 единиц техники и 442 человека от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям).

Как отмечают в пресс-службе спасательного ведомства, к вечеру 18 января на большинстве территории страны осадки прекратились. Отмечается лишь небольшой снег в Винницкой, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях и Киеве, а также умеренный снег с дождем в Кировоградской и Одесской областях, дождь в Николаевской области.

Движение на автомобильных дорогах, как заявляют в ГСЧС, обеспечено, заторов нет. При этом для работы снегоочистительной техники введены частичные ограничения для движения большегрузного транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях.

В частности, на автодороге Киев — Одесса в направлении Киева ограничено движение всех автотранспортных средств на участке Одесса — Любашевка и грузового транспорта в обоих направлениях на участке Ульяновка — Жашков Черкасской области. На автодороге Кропивницкий — Платоново ограничено движение всех автотранспортных средств на участке Платоново — Агафиевка Одесской области.

Спасатели также сообщают, что местными органами власти на территории страны развернуты 3618 пунктов обогрева. В частности, мобильные пункты обогрева развернуты на въездах в столицу и в местах отстоя крупногабаритного автотранспорта:

трасса Киев — Харьков, возле знака Киев;

ул. Богатырская, у КПП;

трасса Киев — Бровары, возле КПП;

трасса Киев — Одесса;

трасса Киев — Чоп, возле КПП, поворот к Пуще Водице;

трасса Киев — Обухов.

На территории Киевской области мобильные пункты обогрева размещены в следующих местах:

Яготинский район, 126-й км трассы Харьков — Киев;

Ставищанский район, 143-й км трассы Одесса — Киев;

Макаровский район: 62 км трасса Житомир-Киев;

Переяслав-Хмельницкий район, село Чирське, трасса Полтава — Киев;

Белая Церковь, КП Нацполиции.

Как ранее писали «ФАКТЫ», 19 января, по данным синоптиков, погода в Украине может ухудшиться.