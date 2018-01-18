В Закарпатье нашли две тонны золота

Месторождение золота нашли геологи в Раховском районе Закарпатской области.

«На основании проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ Раховской геолого-поисковой партией и Львовской ГРЭ выполнена оценка прогнозированных ресурсов золота рудных тел Билопотикского рудопроявления в количестве 2,4 тонны. Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геолого-разведывательных работ в Раховском рудном районе, которые направлены на подготовку объектов для привлечения инвестиций для перевода их в ранг золоторудных месторождений», — сообщают в государственном предприятии «Західукргеологія».

По информации из других источников, после обретения Украиной независимости геологи разведали 236 месторождений золота, из которых 10 — с запасами в размере 80−135 тонн. Наиболее перспективные — в Закарпатской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако масштабная промышленная добыча ценного металла не ведется нигде по разным причинам — от отсутствия инвестиций до слишком больших расходов.