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На Закарпатье нашли две тонны золота

В Закарпатье нашли две тонны золота

Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

18.01.2018 19:02 1720

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Месторождение золота нашли геологи в Раховском районе Закарпатской области.

«На основании проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ Раховской геолого-поисковой партией и Львовской ГРЭ выполнена оценка прогнозированных ресурсов золота рудных тел Билопотикского рудопроявления в количестве 2,4 тонны. Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геолого-разведывательных работ в Раховском рудном районе, которые направлены на подготовку объектов для привлечения инвестиций для перевода их в ранг золоторудных месторождений», — сообщают в государственном предприятии «Західукргеологія».

По информации из других источников, после обретения Украиной независимости геологи разведали 236 месторождений золота, из которых 10 — с запасами в размере 80−135 тонн. Наиболее перспективные — в Закарпатской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако масштабная промышленная добыча ценного металла не ведется нигде по разным причинам — от отсутствия инвестиций до слишком больших расходов.

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