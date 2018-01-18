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Порошенко предложил сменить главу Нацбанка

Порошенко предложил сменить главу Нацбанка

Инф. «ФАКТОВ»

18.01.2018 19:08 163

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В Верховной Раде 18 января зарегистрированы проекты постановлений, поданных президентом Украины Петром Порошенко, касающиеся смены руководства Национального банка Украины.

Петр Порошенко предлагает парламенту назначить главой НБУ Якова Смолия. Другим постановлением предлагается уволить с этой должности Валерию Гонтареву.

Оба документа переданы на рассмотрение руководству парламента

Как ранее сообщали fakty.ua, на должность главы Нацбанка претендовали и.о. главы НБУ Яков Смолий и председатель правления «Раффайзенбанка Аваль» Владимир Лавренчук.

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